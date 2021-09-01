Здорове харчування і ремонт шкіл: Кабмін виділив регіонам понад 1 млрд субвенцій

Регіони отримають кошти на розбудову безбар’єрного простору та організації й забезпечення здорового харчування у закладах освіти.
Відповідне рішення ухвалив Кабмін під час засідання. Також субвенції виділили на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти. Зокрема, уряд схвалив розподіл 1 млрд грн місцевим бюджетам на реалізацію програми Спроможна школа для кращих результатів.
Вона передбачає капітальний ремонт шкіл і оновлення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено більше 500 проектів. Вони покликані покращити умови для належного освітнього процесу.
Крім того, 150 млн грн субвенції отримають місцеві бюджети на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти. Очікується, що це зробить центри більш сучасними та конкурентними, а також допоможе створити належні умови.
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