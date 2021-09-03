Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки Крым — Золотой остров в Черном море на 26 октября.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в социальной сети Twitter.

— Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 по возврату скифского золота в Украину, — написала она.

Апеляц-ний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим.Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення “скіфського золота”в pic.twitter.com/mYTI0XX3tk — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 3, 2021

Сначала ожидалось, что Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу 14 сентября 2021 года.

Коллекцию скифского золота вывезли в Нидерланды перед аннексией Крыма еще в феврале 2014 года. Экспонаты вывезли для экспонирования в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Из-за аннексии РФ Крымского полуострова в Нидерландах не определились, кому следует возвращать экспонаты.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции Крым — золотой остров в Черном море должны вернуть в Украину. В России назвали решение суда по делу о скифском золоте незаконным.

11 марта 2020 года суд начал рассмотрение апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении коллекции скифского золота в Украину.