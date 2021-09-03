Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Марія Степанюк |

Суд в Амстердаме перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте

Еміне Джеппар

Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки Крым — Золотой остров в Черном море на 26 октября.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в социальной сети Twitter.

— Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 по возврату скифского золота в Украину, — написала она.

Сначала ожидалось, что Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу 14 сентября 2021 года.

Коллекцию скифского золота вывезли в Нидерланды перед аннексией Крыма еще в феврале 2014 года. Экспонаты вывезли для экспонирования в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Из-за аннексии РФ Крымского полуострова в Нидерландах не определились, кому следует возвращать экспонаты.

Читайте
Пектораль – жемчужина коллекции: в Украине представили уникальные скифские украшения

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции Крым — золотой остров в Черном море должны вернуть в Украину. В России назвали решение суда по делу о скифском золоте незаконным.

11 марта 2020 года суд начал рассмотрение апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении коллекции скифского золота в Украину.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка