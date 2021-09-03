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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Суд в Амстердамі переніс дату винесення рішення у справі про скіфське золото

Еміне Джеппар

Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки Крим – Золотий острів у Чорному морі на 26 жовтня.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у соціальній мережі Twitter.

— Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення скіфського золота в Україну, – написала вона.

Спершу очікувалося, що Апеляційний суд Амстердама оголосить рішення у справі 14 вересня 2021 року.

Колекцію скіфського золота вивезли до Нідерландів перед анексією Криму ще у лютому 2014 року. Експонати вивезли для експонування в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Через анексію РФ Кримського півострова у Нідерландах не визначилися, кому слід повертати експонати.

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У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції Крим – золотий острів у Чорному морі мають повернути в Україну. У Росії назвали рішення суду у справі про скіфське золото незаконним.

11 березня 2020 року суд розпочав розгляд апеляції музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції скіфського золота в Україну.

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