Монастырский не поддерживает выведение Нацгвардии и других структур из подчинения МВД

Структурные подразделения Министерства внутренних дел должны оставаться целостными для эффективного обеспечения безопасности государства.

Такое мнение высказал министр внутренних Денис Монастырский.

— Я не сторонник радикальных разделов — Нацгвардии, пограничных войск. Это — неправильный подход в принципе, учитывая то, что сложившаяся система работает. В Киеве, где происходит больше всего массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции города. На местах также есть ответственные за это люди. И это все — одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден, — объясняет он.

По словам Дениса Монастырского, семилетний опыт сотрудничества всех структур, входящих в МВД, показал свою эффективность.

Он отметил: если говорить о целостном характере, о способности гарантировать безопасность, то в структуру Министерства внутренних дел должны входить именно Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба.

Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел в июле этого года. Среди приоритетов работы на должности он называет безопасность граждан и государства, борьбу с организованной преступностью, а также развитие и совершенствование патрульной полиции.