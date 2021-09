Послы ЕС дадут зеленый свет санкциям против России

Послы ЕС 8 сентября одобрят продолжение персональных санкций, введенных против России из-за агрессии против Украины.

Речь идет о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к захвату украинского полуострова Крым.

— Послы ЕС в среду дадут зеленый свет продлению запрета на выдачу виз и замораживание активов еще на 6 месяцев 177 гражданам России и 44 юридическим лицам, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины, — сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Напомним, в июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма.

В августе США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством Северного потока-2. Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях относительно участников проекта.

Лиц, которых перечислили в этом отчете, подвергнут санкциям.

Также президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет правительству Соединенных Штатов Америки вводить санкции против участников Северного потока-2.

В заявлении Госдепартамент США подчеркнул, что администрация Байдена продолжает давление и выступает против российского газопровода Северный поток-2. В частности, США вводят новые санкции против лиц, связанных с проектом.