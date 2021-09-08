Из-за выбросов угольных ТЭС в ЕС и Украине умерло тысячи людей — исследование

В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций вероятно привели к смерти 2 690 человек в Украине и 1 315 в ЕС.

Об этом говорится в исследовании организации Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) и ОО Екодія.

По данным исследования, в 2019 году восемь из 20 украинских угольных ТЭС превысили предельные нормы выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли.

Если бы нормы были соблюдены, в общем удалось бы избежать примерно 2 300 смертей в Украине и соседних государствах.

Среди наиболее пострадавших областей страны за 2019 год — Донецкая (около 430 смертей), Киевская (410), Днепропетровская (280) и Львовская (230) области.

Среди стран ЕС наибольший вред от выбросов украинских угольных ТЭС испытывают Румыния и Польша.

Согласно исследованию, в 2019 году они потеряли из-за загрязнения 534 и 325 жизней соответственно.

Кроме этого, в 2019 году приблизительная стоимость социальных расходов украинцев, связанных с сопутствующим медицинским обслуживанием, снижением экономической производительности и уровня благосостояния составила €3,2 млрд.

Также среди других последствий выбросов угольных электростанций в 2019 году — 6,8тыс. детей больных бронхитом, 3 тыс. госпитализаций, 800 тыс. потерянных рабочих дней и 5,3 млн больничных дней, 400 родов с малой массой тела новорожденных и 2,1 тыс. новых случаев хронического бронхита у взрослых.

Отметим, что в Украине расположенный один из самых загрязняющих парков угольных электростанций в мире.

Согласно недавнего отчета аналитического центра EMBER, угольные электростанции страны являются лидерами по выбросам SO2 и зольной пыли в Европе.

По данным ВОЗ о смертности и бремя болезней, из-за загрязнения атмосферного воздуха в Украине ежегодно теряется 2 538 лет жизни людей, с учетом инвалидности, на 100 тыс. человек. Это самый большой показатель в Европе.

Исследования Влияние выбросов украинских угольных электростанций на здоровье населения от исследовательской организации Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) и ОО Екодія проводилось с применением современных компьютерных моделей и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).