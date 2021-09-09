На Донбассе ранены двое военных: что известно об их состоянии

Российские оккупанты вечером 8 сентября обстреляли украинские позиции на Донбассе в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате обстрела ранены двое военных.
У бойцов осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи парней транспортировали в лечебное учреждение.
Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
С начала суток по состоянию на 17.00 в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.
В направлении Опытного боевики применили минометы 120-го калибра, а неподалеку Павлополя и Широкино — станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
А в Луганской области зафиксирован вражеский беспилотник типа Орлан-10, пересекший линию разграничения.