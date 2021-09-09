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Факты / Украина
Валентина Летяк |

На Донбассе ранены двое военных: что известно об их состоянии

оос війна на донбасі

Российские оккупанты вечером 8 сентября обстреляли украинские позиции на Донбассе в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате обстрела ранены двое военных.

У бойцов осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи парней транспортировали в лечебное учреждение.

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

С начала суток по состоянию на 17.00 в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

В направлении Опытного боевики применили минометы 120-го калибра, а неподалеку Павлополя и Широкино — станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

А в Луганской области зафиксирован вражеский беспилотник типа Орлан-10, пересекший линию разграничения.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Минобороны

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