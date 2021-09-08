На Донбассе ранили украинского военного

Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Состояние здоровья украинского военного — удовлетворительное.

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Очередное обострение на Донбассе

28 августа боевики несколько раз обстреляли прифронтовую Авдеевку. Били умышленно по гражданским районам города. Тогда ранения получили сразу восемь украинских военнослужащих. Но это было только начало. Потому что в течение недели продолжили обстреливать даже среди белого дня.

Эксперты считают, что причины таких обострений сугубо геополитические и связанные с визитом президента Зеленского в США 1 сентября.

А накануне оккупационные силы Российской Федерации в очередной раз применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили два самодельных взрывных устройства на окраину населенного пункта Зайцево Донецкой области.

В каждом из снарядов находилось до 500 граммов пластического взрывчатого вещества, однако один из них не сдетонировал.

Фото: Штаб ООС