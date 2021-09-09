На Донбасі поранено двох військових: що відомо про їхній стан

Російські окупанти ввечері 8 вересня обстріляли українські позиції на Донбасі в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Внаслідок обстрілу поранено двох військових.

У бійців осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги хлопців транспортували до лікувального закладу.

Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Від початку доби станом на 17.00 в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

У напрямку Опитного бойовики застосували міномети 120-го калібру, а неподалік Павлополя та Широкиного – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

А в Луганській області зафіксовано ворожий безпілотник типу Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.