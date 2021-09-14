На границе с Беларусью обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой

В Ровенской области в лесополосе возле поселка Бутово, граничащим с Республикой Беларусь, сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.

Арсенал нашли во время антитеррористических учений СБУ, одной из фаз учений.

Спецназовцы изъяли из тайника:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

5 кг взрывчатого вещества (предварительно пластид)

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по блокированию незаконного оборота оружия проводили совместно с Национальной полицией за процессуального руководства Ровенской областной прокуратуры.