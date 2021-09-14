На кордоні з Білоруссю виявили схрон зі зброєю та вибухівкою

У Рівненській області у лісосмузі поблизу селища Бутове, що межує з Республікою Білорусь, співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою

Арсенал знайшли під час антитерористичних навчань СБУ.

Спецпризначенці вилучили із тайника:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них;

5 кг вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Наразі тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування незаконного обігу зброї проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.