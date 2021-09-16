Незаконные вооруженные формирования РФ утром 16 сентября дважды обстреляли населенный пункт Счастье в направлении Веселой Горы Луганской области. В результате обстрела получил ранения мирный житель.

У него осколочное ранение бедра и черепно-мозговая травма. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, боевики стреляли по Счастью с минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Из-за обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности административное здание отдела пограничной службы, частные дома и гражданский автотранспорт.

На месте происшествия для выяснения всех обстоятельств работают правоохранительные органы.

Оккупанты обстреляли Счастье из минометов: ранен мирный житель / 3 фотографии

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. К счастью, погибших и раненых не было.