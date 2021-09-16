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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Оккупанты обстреляли Счастье из минометов: ранен мирный житель

Окупанти обстріляли Щастя

Незаконные вооруженные формирования РФ утром 16 сентября дважды обстреляли населенный пункт Счастье в направлении Веселой Горы Луганской области. В результате обстрела получил ранения мирный житель.

У него осколочное ранение бедра и черепно-мозговая травма. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, боевики стреляли по Счастью с минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Из-за обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности административное здание отдела пограничной службы, частные дома и гражданский автотранспорт.

На месте происшествия для выяснения всех обстоятельств работают правоохранительные органы.

Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Оккупанты обстреляли Счастье из минометов: ранен мирный житель / 3 фотографии
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За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. К счастью, погибших и раненых не было.

Источник: Штаб ООС

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