Российские оккупационные войска изменили тактику обстрелов на Донбассе: теперь под огонь попадают не только позиции на линии соприкосновения, но и объекты, расположенные глубоко в тылу украинской армии.

Об этом сообщили на пресс-конференции участники Международной мониторинговой миссии в зоне боевых действий на востоке Украины.

В фокусе мониторинга было соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Как отметил участник миссии, исполнительный директор Восток SOS Константин Реуцкий, после непродолжительного затишья, которое наблюдалось в начале лета, обстрелы возобновились, а их количество и интенсивность возрастает.

– Наш предварительный вывод такой, что перемирие фактически существует только на бумаге… Изменилась и тактика ведения обстрелов со стороны российских прокси. Если три предыдущих года обстрелы были локализованы передовыми военными позициями, то сейчас мы наблюдаем, как российские прокси обстреливают объекты глубоко в тылу украинской армии. Да, это в основном военные объекты, но это не огневые позиции украинской армии, — рассказал Реуцкий.

Он уточнил, что под огонь попадают расположения подразделений украинских войск и командные пункты глубоко в тылу – иногда на расстоянии 5, 7 или даже 10 километров от линии фронта.

Под огонь попадают и жилые массивы в населенных пунктах.

– Это приводит к тому, что под огонь попадают и жилые массивы, и объекты гражданской инфраструктуры. И поэтому количество жертв среди мирного населения тоже угрожающе растет, — подчеркнул Реуцкий.

Участница миссии из Латвии Эвия Дятковица также сообщила, что режим прекращения огня на Донбассе регулярно нарушается. Боевики используют тяжелое вооружение, что запрещено Минскими соглашениями.

– Мы констатировали, что обстрелы происходят не только вечером, но и днем, рано утром. То есть нет систематичности: в любой момент ты можешь стать жертвой ситуации, — заявила Дятковица.

Это была уже 9-я Международная мониторинговая миссия. Это совместный проект немецкой неправительственной организации DRA и украинского благотворительного фонда Восток SOS. Миссия осуществляется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Недавно руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня Александр Апполонов сообщил, что количество обстрелов на Донбассе со стороны вооруженных формирований России растет в геометрической прогрессии. По его словам, за последние пять лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было.