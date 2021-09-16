Незаконні збройні формування РФ зранку 16 вересня двічі обстріляли населений пункт Щастя в напрямку Веселої Гори Луганської області. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

У неї осколкове поранення стегна та черепно-мозкова травма. Нині стан її здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

За даними штабу ООС, бойовики стріляли по Щастю із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Через обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, приватні будинки та цивільний автотранспорт.

На місці події для з’ясування всіх обставин працюють правоохоронні органи.

Окупанти обстріляли Щастя з мінометів: поранено мирного жителя / 3 фотографии

За минулу добу, 15 вересня, в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. На щастя, загиблих та поранених не було.