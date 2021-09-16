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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Окупанти обстріляли Щастя з мінометів: поранено мирного жителя

Окупанти обстріляли Щастя

Незаконні збройні формування РФ зранку 16 вересня двічі обстріляли населений пункт Щастя в напрямку Веселої Гори Луганської області. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

У неї осколкове поранення стегна та черепно-мозкова травма. Нині стан її здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

За даними штабу ООС, бойовики стріляли по Щастю із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Через обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, приватні будинки та цивільний автотранспорт.

На місці події для з’ясування всіх обставин працюють правоохоронні органи.

Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя
Окупанти обстріляли Щастя з мінометів: поранено мирного жителя / 3 фотографии
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За минулу добу, 15 вересня, в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. На щастя, загиблих та поранених не було.

Джерело: Штаб ООС

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