Воздушные силы Украины усилили систему обороны на северном направлении

Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении.

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения Объединенные усилия — 2021 подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр осуществили выдвижение на определенные позиции.

— Это позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия “, — говорится в сообщении, — сообщает Воздушное командование Центр.

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не сообщать о маршрутах передислокации войск.

— Все мероприятия проводятся в рамках учений, — добавляют в пресс-службе.

Накануне глава государства Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины.

В Офисе президента заявили, что реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

Источник: Воздушное командование Центр

Фото: Воздушное командование Центр