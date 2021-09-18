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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Воздушные силы Украины усилили систему обороны на северном направлении

Воздушные силы Украины усилили систему обороны на северном направлении

Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении.

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения Объединенные усилия — 2021 подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр осуществили выдвижение на определенные позиции.

— Это позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия “, — говорится в сообщении, — сообщает Воздушное командование Центр.

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не сообщать о маршрутах передислокации войск.

— Все мероприятия проводятся в рамках учений, — добавляют в пресс-службе.

Накануне глава государства Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины.

В Офисе президента заявили, что реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

Источник: Воздушное командование Центр

Фото: Воздушное командование Центр

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