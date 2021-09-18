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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Повітряні сили України посилили систему оборони на північному напрямку

Повітряні сили України посилили систему оборони на північному напрямку

Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку.

У межах проведення стратегічного командно-штабного навчання Об’єднані зусилля – 2021 підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування Центр здійснили висунення на певні позиції.

– Це дозволяє істотно посилити систему радіолокаційної розвідки і зенітного ракетного прикриття”, – йдеться в повідомленні, – повідомляє Повітряне командування Центр.

Жителів населених пунктів Чернігівської області просять не перешкоджати і не викривати маршрути передислокації військ.

– Всі заходи проводяться в рамках навчань, – додають у прес-службі.

Напередодні глава держави Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень. Його метою є визначення основних напрямків реалізації воєнної політики України.

В Офісі президента заявили, що реалізація завдань і заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України буде здійснюватися як коштом державного бюджету, так і інших джерел фінансування.

Джерело: Повітряне командування Центр

Фото: Повітряне командування Центр

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