Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень

Согласно документу, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;

планирование плана обороны Украины;

предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;

всестороннее обеспечение обороны Украины;

введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

В Офисе президента заявили, что реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.