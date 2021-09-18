Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:

  • восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
  • планирование плана обороны Украины;
  • предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
  • всестороннее обеспечение обороны Украины;
  • введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

В Офисе президента заявили, что реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

Читайте
Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от Северного потока-2

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка