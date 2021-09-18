Глава государства Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:
- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;
- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.
В Офисе президента заявили, что реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.