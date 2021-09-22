В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства выступит с речью перед мировыми лидерами около 23.40 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию выступления Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи ООН можно посмотреть на Фактах ICTV.

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 20 сентября вместе с украинской делегацией. Цель визита — участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Главными темами сессии Генассамблеи стали пандемия коронавируса и изменения климата. Также известно, что участники обсудят оккупацию территорий Украины.

Как объяснял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава государства ставит за цель консолидировать международную поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией коронавируса.

21 сентября, уже находясь в США, Зеленский заявил, что Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест оккупации Донбасса и Крыма.

Он также напомнил, что ООН признала Крымскую платформу, что является важным шагом для Украины.