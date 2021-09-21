Зеленський: Генасамблея ООН – один із майданчиків для пошуку рішень щодо Донбасу і Криму

Генеральна Асамблея ООН є одним з майданчиків, де Україна може висловити протест щодо окупації Донбасу та Криму.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США. Він зауважив, що Україна повинна бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

– Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні втрачати таку можливість, – зазначив глава держави.

Також президент додав, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит в США в межах участі у засіданні Генасамблеї ООН для двосторонніх зустрічей з різними країнами.

За словами Володимира Зеленського, для нашої країни дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. На думку глави держави, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів.

Президент України Володимир Зеленський разом із українською делегацією протягом 21 та 22 вересня візьме участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, де виступить із промовою.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, глава держави ставить за мету консолідувати міжнародну підтримку України.

Джерело: Телеканал Дом