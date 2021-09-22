У середу, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський виступить із промовою на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Глава держави виступить з промовою перед світовими лідерами близько 23.40 за київським часом.

Онлайн-трансляцію виступу Володимира Зеленського на 76-й сесії Генасамблеї ООН можна переглянути на Фактах ICTV.

Зеленський прибув до США 20 вересня разом із українською делегацією. Мета візиту – участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати розпочалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Головними темами сесії Генасамблеї стали пандемія коронавірусу та зміни клімату. Також відомо, що учасники обговорять окупацію територій України.

Як пояснював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, глава держави ставить за мету консолідувати міжнародну підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією коронавірусу.

21 вересня, вже перебуваючи у США, Зеленський заявив, що Генеральна Асамблея ООН є одним з майданчиків, де Україна може висловити протест щодо окупації Донбасу та Криму.

Він також нагадав, що ООН визнала Кримську платформу, що є важливим кроком для України.