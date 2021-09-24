ФСБ под видом беженцев из Беларуси посылает в Украину своих агентов — Bellingcat

Корреспондент сайта журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников Bellingcat, заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов.

По словам репортера Христо Грозева, в Украине сейчас много шпионов ФСБ.

— Конечно, их (агентов ФСБ. — Ред.) очень много. Часть из них уже арестована. Часть была завербована ФСБ среди сотрудников в ваших спецслужбах еще в начале войны, — заявил Грозев.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.

— А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент — люди, которых выбирает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них внедряются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ, — сказал Христо Грозев.

16 сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали граждан Беларуси, которые нелегально находились на территории страны.

По данным Белорусского дома, 12 человек были задержаны в одном из хостелов Киева.

Как пояснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, правоохранители проверяли временное жилье эконом-класса в рамках операции Мигрант.