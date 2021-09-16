В Украине задержали белорусов-нелегалов: что известно

В четверг, 16 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали граждан Беларуси, которые нелегально находились на территории страны.

По данным Белорусского дома, 12 человек были задержаны в одном из хостелов Киева.

Как пояснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, правоохранители проверяли временное жилье эконом-класса в рамках операции Мигрант.

— Правоохранителями установлено, что двое из 12 граждан Беларуси незаконно пересекли украинскую границу, — сказал Дехтяренко.

По его словам, нелегалы были отправлены на допрос, после чего их доставили в Государственную миграционную службу.

Среди задержанных, которые находились на территории Украины незаконно, оказался экс-капитан белорусской милиции Егор Емельянов, а также волонтер Белорусского дома в Украине Елена Жаркевич.