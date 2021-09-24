ФСБ під виглядом біженців із Білорусі засилає в Україну своїх агентів – Bellingcat

Кореспондент сайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел Bellingcat, заявив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україні власних агентів.

За словами репортера Христо Грозева, в Україні перебуває досить багато шпигунів ФСБ.

– Звичайно, їх (агентів ФСБ. – Ред.) дуже багато. Частина з них вже арештована. Частину було завербовано ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни, – заявив Грозев.

За його словами, деякі агенти ФСБ самі пропонували працювати на російські спецслужби, після чого їх виявили журналісти Bellingcat.

– А деякі з них самі пропонували себе, ми потім це виявили. Це перший сегмент. Другий сегмент – це люди, яких обирає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну як одне із місць, де можуть зараз вільно працювати. Серед них засилаються зараз такі помічники, які реально є агентами ФСБ, – сказав Христо Грозев.

16 вересня співробітники Служби безпеки України затримали громадян Білорусі, які нелегально перебували на території країни.

За даними Білоруського дому, 12 осіб було затримано в одному з хостелів Києва.

Як пояснив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, правоохоронці перевіряли тимчасове житло економ-класу в межах операції Мігрант.