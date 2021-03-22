Когда в Киеве появится метро на Троещину: ответ Минфина

В Киеве появилась возможность запустить первый участок метро до жилого массива Троещина, который находится в Деснянском районе.

Предварительно до 2024 года могут построить метро на Троещину. Об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава.

По его словам, главным препятствием стало отсутствие моста, однако сейчас его строительство почти завершили и вскоре начнут обустраивать подходы к нему.

К мосту еще построили три пусковые станции, затем построят еще несколько станций метро с пересадкой на имеющиеся станции, в частности на Тараса Шевченко и Лукьяновскую. Кава отметил, что Минфин поможет городским властям в строительстве.

Метро на Троещину

В Институте Генерального плана Киева сообщили о планах на метро на Троещину. К 2060 году жилой массив будет иметь 22 станции.

В частности в течение 5-7 лет планируют запустить первые пять станций. К 2040 году дополнительно обустроят еще 12 станций. Таким образом к концу 2040 метро на Троещине будет насчитывать 17 станций.

К 2060 году обустроят еще пять станций. Всего на Троещине будет 22 станции метро. В институте сообщили, что построить одновременно такое количество станций почти невозможно, по этой причине их обустраивать в Киеве постепенно.

Источник: Неофициальный разговор