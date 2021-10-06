У Києві готуються до будівництва метро на Троєщину – воно пройде у п’ять етапів

У Києві розпочали підготовку до будівництва метро на Троєщину. Його проводитимуть окремими ділянками у п’ять етапів.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід сполучатиме лінію метро між двома берегами міста.

Наразі вже триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі – там метро проходитиме під землею. Будівельники споруджують два тунелі для майбутньої станції Райдужна.

Перша ділянка складатиметься з шести станцій з такими назвами:

Глибочицька (пересадка на станцію метро Лук’янівська зеленої гілки);

Подільська (пересадка на станцію Тараса Шевченка синьої гілки);

Суднобудівна;

Труханів острів;

Затока Десенка;

Райдужна.

Станції метро Суднобудівна, Труханів острів, Затока Десенка вже майже побудовано в основних конструкціях. Наступною стане станція мілкого залягання Райдужна, що на лівому березі столиці.

У березні Міністерство фінансів України повідомляло, що четверта лінія метрополітену, яка з’єднуватиме Кільцеву дорогу та житловий масив Троєщина, може бути побудована до 2024 року.

За даними Інституту Генерального плану Києва, до 2040 року метро на Троєщину налічуватиме 17 станцій, а ще через 20 років – 22 станції.

Фото: КМДА