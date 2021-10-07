Попытки забыть и замолчать трагедию, которая произошла в Бабьем Яру 80 лет назад, является вторым преступлением после расстрела евреев в Киеве.

На этом во время траурной церемонии в Бабьем Яру акцентировал внимание президент Израиля Ицхак Герцог.

– Десятки тысяч людей были сожжены, а их пепел развеян. Пришло время вспомнить их. Поэтому мы все вместе сегодня здесь. Израиль имеет сложную историю на украинской земле. Тут родились поэты и писатели, здесь появился хасидизм, здесь были погромы и здесь было убийство в Бабьем Яру. Трагическая история, которая выглядит как шрам на земле, – сказал президент Израиля.

По словам Ицхака Герцога, Бабий Яр – это общая история Украины и Израиля.

– Мы должны совместно осуждать проявления антисемитизма, бороться со злом, с жестокостью, которая может стать следствием замалчивания. Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр никогда не повторится, – сказал он

Ицхак Герцог почтил память убитых в Бабьем Яру старой еврейской молитвой, которую всегда произносят в Израиле, когда кто-то умирает.

Также он поблагодарил всех, кто создавал центр памяти жертв Бабьего Яра. По его словам, именно благодаря им сегодня найдены сотни тысяч имен, которые ранее были неизвестны.

6 октября в Киеве продолжаются траурные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В церемонии почтения на месте массового расстрела евреев во время Второй мировой войны принимают участие президенты Украины, Германии и Израиля – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Также к участию приглашены украинцы, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

29-30 сентября 1941 года нацисты из карательных подразделений Третьего Рейха убили около 34 тыс. евреев, проживавших в Киеве.

Эти цифры могут быть намного больше, потому что нацисты не считали маленьких детей.

Чтобы скрыть следы преступления, немецкие саперы взорвали склоны Бабьего Яра. В результате песок засыпал тела жертв, а советским военным было приказано его разровнять.