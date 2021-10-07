Намагання забути та замовчати трагедію, яка сталася в Бабиному Яру 80 років тому, є другим злочином після розстрілу євреїв у Києві.

На цьому під час траурної церемонії в Бабиному Яру наголосив президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

– Десятки тисяч людей були спалені, а їхній попіл розвіяний. Прийшов час згадати їх. Тому ми всі разом сьогодні тут. Ізраїль має складну історію на українській землі. Тут народили поети та письменники, тут з’явився хасидизм, тут були погроми і тут було вбивство в Бабиному Яру. Трагічна історія, яка має вигляд шраму на землі, – сказав президент Ізраїлю.

За словами Іцхака Герцога, Бабин Яр – це спільна історія України та Ізраїлю.

– Ми маємо спільно засуджувати прояви антисемітизму, боротися зі злом, із жорстокістю, яка може стати наслідком замовчування. Ми маємо пообіцяти людству, що Бабин Яр ніколи не повториться, – сказав він

Іцхак Герцог вшанував пам’ять вбитих у Бабиному Яру старою єврейською молитвою, яку завжди промовляють в Ізраїлі, коли хтось помирає.

Також він подякував усім, хто створював центр пам’яті жертв Бабиного Яру. За його словами, саме завдяки їм сьогодні знайдемо сотні тисяч імен, які раніше були невідомі.

6 жовтня у Києві тривають жалобні заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

В церемонії вшанування на місці наймасовішого розстрілу євреїв під час Другої світової війни беруть участь президенти України, Німеччини та Ізраїлю – Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

Також до участі запрошені українці, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

29-30 вересня 1941 року нацисти з каральних підрозділів Третього Рейху вбили близько 34 тис. євреїв, які проживали у Києві.

Ці цифри можуть бути набагато більшими, тому що нацисти не рахували маленьких дітей.

Щоб приховати сліди злочину, німецькі сапери підірвали схили Бабиного Яру. У результаті пісок засипав тіла жертв, а радянським військовим було наказано його розрівняти.