12 октября на крупнейшем горно-лыжном курорте Украины Буковель, что в Ивано-Франковской области, пошел снег.

Видео с места события в режиме реального времени опубликовали на странице курорта в социальной сети.

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– Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока посмотрите, как мир укрывается белоснежным одеялом! – говорится на сайте Буковеля.

Еще вчера на курорте была солнечная и теплая погода.

О морозной и снежной погоде сообщают и представители Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Так, на горе Поп Иван Черногорский сейчас облачно, наблюдается туман и падает снег. Температура воздуха составляет -1°, ветер-юго-западный, 5 м/с.

Первый снег на горе Поп Иван Черногорский выпал 22 сентября. Столбики термометров в этот день опустились до -4°.

А за день до этого там ударили первые морозы – синоптики зафиксировали до -6°, тогда как ранее температура не опускалась ниже 0°.

На остальной территории страны первый снег может выпасть уже во второй половине октября.

Такой прогноз озвучила климатолог, метеоролог и заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Источник: Буковель, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост