12 жовтня на найбільшому гірсько-лижному курорті України Буковель, що в Івано-Франківській області, пішов сніг.

Відео з місця події в режимі реального часу опублікували на сторінці курорту в соціальній мережі.

– Перший сніг вкриває схили курорту! Уже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки подивіться, як світ вкривається білосніжною ковдрою! – йдеться на сайті Буковелю.

Ще вчора на курорті була сонячна та тепла погода.

Про морозну й сніжну погоду повідомляють і представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Так, на горі Піп Іван Чорногірський наразі хмарно, спостерігається туман та падає сніг. Температура повітря становить -1°, вітер – південно-західний, 5 м/с.

Перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський випав 22 вересня. Стовпчики термометрів цього дня опустились до -4°.

А за день до цього там вдарили перші морози – синоптики зафіксували до -6°, тоді як раніше температура не опускалась нижче 0°.

На решті території країни перший сніг може випасти вже в другій половині жовтня.

Такий прогноз озвучила кліматолог, метеоролог і завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Джерело: Буковель, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост