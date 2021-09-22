В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 22 сентября выпал первый снег. Температура воздуха опустилась до -4°С.

— По состоянию на 08.35 22.09.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды составляет -4°С, — сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

21 сентября в Карпатах ударил первый мороз. На горе Поп Иван зафиксировали -6°С. До этого температура воздуха не опускалась ниже 0°С.

Накануне синоптики предупреждали, что на смену дождям в Украину на несколько дней придут заморозки. Ночью на поверхности почвы в западных областях ожидается от 0 до -3°С, что соответствует I или желтому уровню опасности.

Ночью 23 сентября температуру воздуха от 0 до -3°С прогнозируют на большей территории страны, кроме Закарпатья, а также южных и восточных регионов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что первый снег в Украине в этом году может выпасть уже во второй половине октября. По их словам, климатическая зима может начаться в конце января и закончиться в конце февраля или начаться в конце декабря и закончиться в январе, или продержаться с декабря по февраль.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост