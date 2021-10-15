Замість автоматів Калашникова: Нацгвардію переозброюють гвинтівками UAR-15

Військовослужбовців Національної гвардії України переозброюють сучасними гвинтівками UAR-15 замість автоматів Калашникова.

Наразі триває переоснащення військових частин Нацгвардії новітньою стрілецькою зброєю.

– Сьогодні перший етап переоснащення вже виконано. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56, – заявив заступник директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії Сергій Гриценко.

Застарілі СВД (снайперські гвинтівки Драгунова) замінили на снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на американські PSRL-1 (РПГ-1).

Відзначається, що з числа броньованої техніки, на озброєнні вже стоять БТР-3 і БТР-4 українського виробництва.

Гриценко уточнив, що переоснащення Нацгвардії здійснюється відповідно до стандартів НАТО.

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До Дня захисників і захисниць України у місті Сєвєродонецьк Луганської області вперше провели військовий парад.

Урочистою ходою у супроводі воєнної техніки та під оплески місцевих жителів містом пройшли бійці усіх військових частин, що боронять Луганщину.

Джерело: Національна гвардія України

Фото: Нацгвардія/Сергій Гудак