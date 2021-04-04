В Николаеве нацгвардейцы совместно с полицейскими заблокировали вещевой рынок Колос.

Правоохранители закрыли все входы. Они не должны были пропускать ни продавцов, ни покупателей, хотя на тот момент многие точки уже работали.

Несколько точек продолжали работать якобы на вынос. Протоколы о нарушении карантинных ограничений пока не составлялись.

Также на рынок прибыли и представители власти — замглавы ОГА Игорь Кузьмин и депутат горсовета от Слуги народа Александр Розумный.

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Они настаивали на том, чтобы предприниматели заканчивали работу.

Интересы продавцов представлял адвокат Андрей Толпекин. Он отметил, что предприниматели готовы к диалогу с чиновниками в рамках круглого стола, но потребовал, чтобы с рынка ушла полиция.

— Пусть полиция уйдет. Крови нам здесь не нужно, это самое страшное, — заявил адвокат.

Предприниматели возмущались, что супермаркеты могут работать, хотя там образуются толпы, и никто не придерживается дистанции. Тем более, пока рынок простаивает, им все равно приходится платить налоги и полную стоимость аренды.



























В Николаеве Нацгвардия и полиция заблокировали работу рынка / 7 фотографий

Карантин в Николаеве

С 3 апреля в Николаеве ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества больных Covid-19.

Все непродовольственные магазины имеют право работать только навынос по предварительному заказу.

Источник: Новости N, НикВести

Фото: Новости N, НикВести