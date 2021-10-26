За подделку Covid-сертификатов накажут и производителей, и покупателей — Венедиктова

Уголовная ответственность за подделку сертификатов о вакцинации касается как производителей фальшивых документов, так и людей, которые их покупают. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Конечно, это будет касаться всех, и это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто продает подделки — это и сертификаты, и тесты, и тех, кто их покупает.

Генеральный прокурор рассказала, что нарушителям может грозить штраф, ограничение свободы или арест. Приговор зависит от позиции суда, где-то это штраф до 34 тыс. грн, а где-то — ограничение свободы.

— В любом случае это привлечение к уголовной ответственности. В человека будет оставаться навсегда такая лента в его или ее биографии.

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