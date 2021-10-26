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Факти / Україна
Людмила Богданова |

За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова

За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова

Кримінальна відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію стосується як виробників фальшивих документів, так і людей, які їх купують. Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Звичайно, це буде стосуватися всіх, і це стосується всіх. Ми притягаємо до відповідальності і тих, хто продає підробки – це і сертифікати, і тести, і тих, хто їх купує.

Генеральний прокурор розповіла, що порушникам може загрожувати штраф, обмеження волі або арешт. Вирок залежить від позиції суду, десь це штраф до 34 тис. грн, а десь – обмеження волі.

– У будь-якому разі це притягнення до кримінальної відповідальності. В особи буде залишатися назавжди така стрічка в його чи її біографії.

Доповнюється…

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