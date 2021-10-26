В Украине возбуждено более 800 производств по фактам поддельных Covid-сертификатов — Монастырский

В Украине уже возбуждено более 800 уголовных производств по фактам поддельных Covid-сертификатов.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— На сегодняшний день возбуждено более 800 уголовных производств. Но это только цифры, а нас интересуют конкретные имена и чем завершатся все эти производства. Потому что когда мы говорим о поддельном Covid-сертификате, то наверное ни один штраф не покроет ущерб от того, что человек может заразить десятки или сотни людей, — рассказал министр.

Денис Монастырский добавил, что ситуация с поддельными Covid-сертификатами негативно сказывается на международном имидже страны.

Так, по его словам, Мальта внесла Украину в список, согласно которому украинские Covid-сертификаты не признаются. Поэтому туда поехать невозможно.