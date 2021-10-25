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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Завтра в Амстердаме примут решение по делу о скифском золоте

Амстердам

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по делу о принадлежности коллекции скифского золота, должен объявить решение 26 октября.

Его зачитают на открытом судебном заседании, которое назначено на 11.00 по местному времени (12.00 по киевскому).

Весной 2021 в Апелляционном суде Амстердама состоялись решающие прения сторон.

Ранее, 28 октября в 2020 Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте по отводу судьи из-за подтверждения связи судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота вывезли в Нидерланды перед аннексией Крыма еще в феврале 2014 года. Экспонаты вывезли в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме.

Сначала ожидали, что Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу 14 сентября 2021.

Из-за аннексии РФ Крымского полуострова в Нидерландах не определились, кому следует возвращать экспонаты.

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