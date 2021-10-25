Апеляційний суд Амстердама, де відбуваються слухання по суті у справі про приналежність колекції скіфського золота, має оголосити рішення 26 жовтня.

Його зачитають на відкритому судовому засіданні, яке призначене на 11.00 за місцевим часом (12.00 за київським).

Навесні 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

Раніше, 28 жовтня 2020-го, Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відведення судді через підтвердження зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Спершу очікувалося, що Апеляційний суд Амстердама оголосить рішення у справі 14 вересня 2021 року.

Колекцію скіфського золота вивезли до Нідерландів перед анексією Криму ще у лютому 2014 року. Експонати вивезли в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі.

Через анексію РФ Кримського півострова у Нідерландах не визначилися, кому слід повертати експонати.