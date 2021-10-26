Коллекция скифского золота, доставленная на выставку в Нидерланды еще до незаконной оккупации Крыма Россией, наконец-то вернется в Украину. Одним из мест хранения может стать София Киевская.

Об этом заявил на брифинге в Кропивницком премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся сегодня с рабочей поездкой в Кировоградской области.

– Мы будем за эти драгоценности бороться до конца. Хранится они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я убежден, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности сохраняться. Среди них – Собор София Киевская, – считает глава правительства.

28 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота в Украину.

То есть суд подтвердил, что коллекция экспонатов, в которую входят более 565 предметов, принадлежит Украине и является культурным наследием нашей страны.

Коллекция скифского золота была доставлена ​​на выставку в Амстердам еще до аннексии Крыма Россией – в первой половине 2014 года.

В нее вошли экспонаты, хранившиеся в четырех музеях на территории полуострова: Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник Херсонес Таврический и Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Когда Россия захватила Крым, ценная коллекция стала предметом судебного спора в Нидерландах.