Колекція скіфського золота, яку доставили на виставку в Нідерланди ще до незаконної окупації Криму Росією, нарешті повернеться в Україну. Одним із місць зберігання може стати Софія Київська.

Про це заявив на брифінгу у Кропивницькому прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Кіровоградській області.

– Ми за ці коштовності боротимемося до кінця. Зберігатимуться вони в Україні. Очевидно, будемо вибирати місце та обговорювати з Міністерством культури. Я переконаний, що є багато місць в Україні, де достойно і надійно могли б ці коштовності зберігатися. Серед них – Собор Софія Київська, – вважає глава уряду.

28 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення щодо повернення скіфського золота в Україну.

Тобто суд підтвердив, що колекція експонатів, до якої входять понад 565 предметів, належить Україні та є культурною спадщиною нашої країни.

Колекцію скіфського золота доставили на виставку в Амстердам ще до анексії Криму Росією – у першій половині 2014 року.

До неї увійшли також експонати, які зберігалися у чотирьох музеях на території півострова: Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Національний заповідник Херсонес Таврійський та Бахчисарайський історико-культурний заповідник.

Коли Росія захопила Крим, цінна колекція стала предметом судового спору в судах Нідерландів.