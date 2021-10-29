Ракета Brimstone Sea Spear, разработкой которой занимается британская компания MBDA, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил. Об этом сообщили в Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

— Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Издание The Times в октябре сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет класса земля-земля для украинских патрульных катеров и ракет класса воздух-земля для самолетов.

15 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Великобритания вскоре передаст Украине ракетное вооружение и два военных корабля-тральщика для защиты побережья от минной угрозы.

Дипломат отметил, что половина средств из кредитных 2,5 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд), которые Британия предоставит Украине, пойдет на усиление украинского флота.

Фото: MilitaryLeak