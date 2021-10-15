Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли

Великобритания вскоре передаст Украине ракетное вооружение и два военных корабля-тральщика для защиты побережья от минной угрозы.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала Дом.



— В ближайшее время будет приобретено два действующих корабля, то есть их не надо будет строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, — заявил посол.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технических сферах. Документ предусматривает выделение Британским экспортно-кредитным агентством кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

В июне 2021 года страны подписали еще один меморандум — о развитии украинского флота. Он предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС.

Источник: Дом