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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Большая стройка Зеленского до конца года завершит ремонт Тульчинской объездной

Большая стройка Зеленского до конца года завершит ремонт Тульчинской объездной

Объездная города Тульчин Винницкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка будет отремонтирована до конца текущего года.

Об этом сообщили в Винницкой ОГА со ссылкой на главу облгосадминистрации Сергея Борзова. На дороге О-02-21-08 Мазуровка-Тульчин сейчас уже завершается ремонт участка протяженностью 5,8 км.

— Дорожники расширили дорогу, установили новое более жесткое основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом и нижний, верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас укрепляют обочину и съезды с дороги, — сообщил подробности глава ОГА.

Большая стройка Зеленского до конца года завершит ремонт Тульчинской объездной

Ремонт этой дороги проводится впервые за последние 30 лет. Восстановление объездной Тульчина стало возможным благодаря включению этого объекта в программу Большая стройка.

— До конца года будет обновлена Тульчинская объездная, — анонсировал Сергей Борзов.

Напомним, общая протяженность построенных и отремонтированных по программе Владимира Зеленского Большая стройка дорог в 2021 году составит 6 500 км дорог, из которых 4 500 км государственные дороги и 2 000 км — местные.

Фото: Винницкая ОГА

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