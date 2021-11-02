Большая стройка Зеленского до конца года завершит ремонт Тульчинской объездной

Объездная города Тульчин Винницкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка будет отремонтирована до конца текущего года.

Об этом сообщили в Винницкой ОГА со ссылкой на главу облгосадминистрации Сергея Борзова. На дороге О-02-21-08 Мазуровка-Тульчин сейчас уже завершается ремонт участка протяженностью 5,8 км.

— Дорожники расширили дорогу, установили новое более жесткое основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом и нижний, верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас укрепляют обочину и съезды с дороги, — сообщил подробности глава ОГА.

Ремонт этой дороги проводится впервые за последние 30 лет. Восстановление объездной Тульчина стало возможным благодаря включению этого объекта в программу Большая стройка.

— До конца года будет обновлена Тульчинская объездная, — анонсировал Сергей Борзов.

Напомним, общая протяженность построенных и отремонтированных по программе Владимира Зеленского Большая стройка дорог в 2021 году составит 6 500 км дорог, из которых 4 500 км государственные дороги и 2 000 км — местные.

Фото: Винницкая ОГА