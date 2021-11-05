Украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных туристов

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав разрабатывает систему, предполагающую, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации. Возможно, разработают модель, при которой туристам при поселении в гостиницу выдадут браслеті, где в цифровом виде “зашьют” информацию о вакцинации.

— На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных туристов. Канатные дороги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных, — добавил министр.

По словам главы государства, сейчас в Украине эпидситуация “стабилизировалась на высоком уровне”.

В Украине ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мер, касаются невакцинированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября.