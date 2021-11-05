На новорічні канікули українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від коронавірусу туристів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розробляє систему, яка передбачає, що на зимові канікули туристам не потрібно буде весь час показувати сертифікати про вакцинацію. Можливо, розроблять модель, за якої туристам при поселенні в готель видаватимуть браслет, який у цифровому вигляді буде “зашита” інформація про вакцинацію.

– На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від ковід туристів. Канатні дроги та витяги теж працюватимуть лише для вакцинованих, – додав міністр.

За словами очільника, наразі в Україні епідситуація “стабілізувалася на високому рівні”.

В Україні ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від Covid-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, трапляються з невакцинованими.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.