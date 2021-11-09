Планы Путина: есть ли российские войска на украинских границах

Москва и дальше воплощает в жизнь свои агрессивные планы по Украине. Однако официальный Киев неожиданно спутал карты. Сначала в Минобороны заявили, что по состоянию на 1 2021 г. дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирован.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что количество войск, которые находятся непосредственно на нашей границе на сегодня на 8 тыс. меньше, чем было ранее.

Обычно позиции Киева и западных партнеров тождественны. А тут разошлись диаметрально. По неофициальной информации, по сообщениям американских медиа, прослеживается российский след. Чтобы создать фейковую угрозу.

Но информацию о наращивании подтвердил сам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Однако в Украине ни пограничники, ни все разведсообщество новых угроз пока не фиксирует. Что же происходит на самом деле?

По словам военного эксперта Олега Старикова, на спутниковых фотодоказательствах изображен танковый батальон.

Это 59-й гвардейский танковый полк. Принадлежит 20-й армии Западного военного округа России. Пока он еще только формируется. Именно в окрестностях Ельни, в Смоленской области.

Также Стариков отметил, что полк еще не полностью сформирован. Его готовности следует ожидать не раньше 2024 года.

Ни для кого не секрет, что Путин постоянно увеличивает ставки. Но танки, которыми российская пропаганда привычно пугает Европу, давно уже не так страшны, как их рисуют.

Бывший лидер “Правого сектора” и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Чем вызвали очередную истерику среди кремлевских пропагандистов. Эхо славной визитки Яроша до сих пор слышно в Москве.

Какие бы маневры Россия ни проводила на украинских рубежах, Ярош убежден, что у Украины и союзников хватит сил отразить атаку. Также он отметил, что все сценарии разработаны и они будут выполняться.