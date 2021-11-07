Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провокации на Донбассе. В течение последних двух суток оккупанты активно использовали беспилотные летательные аппараты для атаки позиций украинских военных.

Об этом идет речь в сообщении официального Telegram-канала Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. По их данным, российские наемники использовали беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины.

В субботу, 6 ноября, в направлении села Болотенное, расположенного в 22 км от города Луганск, один беспилотники сбили украинские бойцы в непосредственной видимости патруля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В воскресенье, 7 ноября, российские наемники использовали еще два беспилотника в направлениях Саханка – Водяное и Пикузы – Гнутово.

В Трехсторонней контактной группе отметили, что все вражеские летательные аппараты снарядили боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня сбросили на позиции украинских защитников.

Украинская делегация подчеркнула, что использование иностранных беспилотников запрещено Минскими договоренностями и дополнительными мерами по режиму прекращения огня, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска РФ.