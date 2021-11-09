Росія нарощує сили на кордоні з Україною: плани Путіна та Яроша

Москва і далі втілює у життя свої агресивні плани щодо України. Проте офіційний Київ несподівано сплутав карти. Спочатку в Міноборони заявили, що станом на 1 2021 р. додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що та кількість військ, які знаходяться безпосередньо на нашому кордоні на сьогодні на 8 тис. менше, ніж було раніше.

Зазвичай позиції Києва та західних партнерів є тотожними. А тут розійшлися діаметрально. За неофіційною інформацією, за повідомленнями американських медіа простежується російський слід. Аби створити фейкову загрозу.

Але інформацію про нарощування підтвердив сам радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Однак в Україні ані прикордонники, ані вся розвідспільнота нових загроз наразі не фіксує. То що ж відбувається насправді?

За словами військового експерта Олега Старікова, на супутникових фотодоказах зображений танковий батальйон.

Це 59-й гвардійський танковий полк. Належить 20-й армії Західного військового округу Росії. Наразі він ще тільки формується. Саме в околицях Єльні, в Смоленській області.

Також Старіков зазначив, що полк ще не повністю сформований. Його готовності слід очікувати не раніше 2024 року.

Ні для кого не секрет, що Путін постійно підвищує ставки. Але танки, якими російська пропаганда звично лякає Європу, давно вже не такі страшні, як їх малюють.

Колишнього лідера “Правого сектора” й командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних Сил України. Чим викликали чергову істерику серед кремлівських пропагандистів. Відлуння славетної візитки Яроша і досі чути в Москві.

Які б маневри Росія не проводила на українських рубежах, Ярош переконаний, що в України та союзників вистачить сил відбити атаку. Також він зазначив, що усі сценарії розроблені, і вони будуть виконуватися.