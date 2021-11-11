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Факты / Украина

Ракеты, боеприпасы и тротил: СБУ передала Минобороны вооружение на 1 млрд грн

Валентина Летяк редактор ленты
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн

Большой арсенал вооружений общим весом более 500 тонн и стоимостью около 1 млрд грн, изъятого контрразведкой во время спецопераций, передала СБУ Минобороны.

Это первый подобный случай в истории Украины. Передаваемые боеприпасы были вещественными доказательствами в производствах и находились под арестом. Министерство обороны согласилось принять их на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу.

Что СБУ передала Минбороны:

  • гранатометы, а также мины и выстрелы к ним;
  • тротил;
  • 36 ракет 5В27Д к ЗРК Печора и сопутствующее оборудование;
  • составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
  • двигатели и комплектующие к вертолетам Ми-24, самолетам типа Су и МиГ;
  • комплектующие к БМП, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
  • фосфорные и соляные кислоты.

По данным СБУ, государственные компании РФ использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и накапливали их. Документы о легальном ввозе и хранении боеприпасов отсутствовали.

СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
Ракеты, боеприпасы и тротил: СБУ передала Минобороны вооружение на 1 млрд грн / 3 фотографии

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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