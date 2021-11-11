Ракеты, боеприпасы и тротил: СБУ передала Минобороны вооружение на 1 млрд грн

Большой арсенал вооружений общим весом более 500 тонн и стоимостью около 1 млрд грн, изъятого контрразведкой во время спецопераций, передала СБУ Минобороны.

Это первый подобный случай в истории Украины. Передаваемые боеприпасы были вещественными доказательствами в производствах и находились под арестом. Министерство обороны согласилось принять их на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу.

Что СБУ передала Минбороны:

гранатометы, а также мины и выстрелы к ним;

тротил;

36 ракет 5В27Д к ЗРК Печора и сопутствующее оборудование;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к вертолетам Ми-24, самолетам типа Су и МиГ;

комплектующие к БМП, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

По данным СБУ, государственные компании РФ использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и накапливали их. Документы о легальном ввозе и хранении боеприпасов отсутствовали.