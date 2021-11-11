Большой арсенал вооружений общим весом более 500 тонн и стоимостью около 1 млрд грн, изъятого контрразведкой во время спецопераций, передала СБУ Минобороны.
Это первый подобный случай в истории Украины. Передаваемые боеприпасы были вещественными доказательствами в производствах и находились под арестом. Министерство обороны согласилось принять их на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу.
Что СБУ передала Минбороны:
- гранатометы, а также мины и выстрелы к ним;
- тротил;
- 36 ракет 5В27Д к ЗРК Печора и сопутствующее оборудование;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к вертолетам Ми-24, самолетам типа Су и МиГ;
- комплектующие к БМП, БТР, танкам, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.
По данным СБУ, государственные компании РФ использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и накапливали их. Документы о легальном ввозе и хранении боеприпасов отсутствовали.
Ракеты, боеприпасы и тротил: СБУ передала Минобороны вооружение на 1 млрд грн / 3 фотографии