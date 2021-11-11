Великий арсенал озброєння загальною вагою понад 500 тонн та вартістю близько 1 млрд грн, вилученого контррозвідкою під час спецоперацій, СБУ передала Міноборони.
Це перший подібний випадок в історії України. Передані боєприпаси були речовими доказами у провадженнях і перебували під арештом. Міністерство оборони погодилося прийняти їх на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.
Що СБУ передала Міноборони:
- гранатомети, а також міни та постріли до них;
- тротил;
- 36 ракет 5В27Д до ЗРК Печора та супутнє обладнання;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та деталі для комплектування до вертольотів Мі-24, літаків типу Су та МіГ;
- деталі для комплектування до БМП, БТР, танків, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
За даними СБУ, державні компанії РФ використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і накопичували їх. Документів щодо легального ввезення та зберігання боєприпасів не було.
Ракети, боєприпаси та тротил: СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн / 3 фотографии