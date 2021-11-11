Великий арсенал озброєння загальною вагою понад 500 тонн та вартістю близько 1 млрд грн, вилученого контррозвідкою під час спецоперацій, СБУ передала Міноборони.

Це перший подібний випадок в історії України. Передані боєприпаси були речовими доказами у провадженнях і перебували під арештом. Міністерство оборони погодилося прийняти їх на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.

Що СБУ передала Міноборони:

гранатомети, а також міни та постріли до них;

тротил;

36 ракет 5В27Д до ЗРК Печора та супутнє обладнання;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та деталі для комплектування до вертольотів Мі-24, літаків типу Су та МіГ;

деталі для комплектування до БМП, БТР, танків, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

За даними СБУ, державні компанії РФ використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і накопичували їх. Документів щодо легального ввезення та зберігання боєприпасів не було.

Ракети, боєприпаси та тротил: СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн / 3 фотографии