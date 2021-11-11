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Факти / Україна

Ракети, боєприпаси та тротил: СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн

Валентина Летяк редактор стрічки
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн

Великий арсенал озброєння загальною вагою понад 500 тонн та вартістю близько 1 млрд грн, вилученого контррозвідкою під час спецоперацій, СБУ передала Міноборони.

Це перший подібний випадок в історії України. Передані боєприпаси були речовими доказами у провадженнях і перебували під арештом. Міністерство оборони погодилося прийняти їх на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.

Що СБУ передала Міноборони:

  • гранатомети, а також міни та постріли до них;
  • тротил;
  • 36 ракет 5В27Д до ЗРК Печора та супутнє обладнання;
  • складові до вогнепальної нарізної зброї;
  • двигуни та деталі для комплектування до вертольотів Мі-24, літаків типу Су та МіГ;
  • деталі для комплектування до БМП, БТР, танків, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
  • фосфорні та соляні кислоти.

За даними СБУ, державні компанії РФ використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і накопичували їх. Документів щодо легального ввезення та зберігання боєприпасів не було.

СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн
Ракети, боєприпаси та тротил: СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн / 3 фотографии
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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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