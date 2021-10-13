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Факты / Украина
Марія Степанюк |

СБУ получила новые доказательства применения боевых беспилотников РФ на Донбассе

безпілотник РФ

Служба безопасности Украины получила новые доказательства использования на Донбассе российских беспилотных летательных аппаратов.

На линии разграничения перехватили беспилотник, который оккупационные силы Российской Федерации использовали для обстрела позиций украинских военных.

безпілотник РФ

Фото: СБУ

— По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ, — сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ также передала на экспертизу два враждебных беспилотника, которые перехватили на линии разграничения.

Сейчас в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);
  • ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
безпілотник РФ

Фото: СБУ

Расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц идет.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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