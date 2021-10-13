СБУ получила новые доказательства применения боевых беспилотников РФ на Донбассе

Служба безопасности Украины получила новые доказательства использования на Донбассе российских беспилотных летательных аппаратов.

На линии разграничения перехватили беспилотник, который оккупационные силы Российской Федерации использовали для обстрела позиций украинских военных.

— По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником Гранат-1, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ, — сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ также передала на экспертизу два враждебных беспилотника, которые перехватили на линии разграничения.

Сейчас в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по:

ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);

ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц идет.